Sinan Gümüş, Galatasaray'ın 1 milyon euro'luk teklifini reddetti

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı ekibin teklifini reddetti.

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla da müzakerelere devam ediyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray yönetimi, yeni sözleşme doğrultusunda Sinan Gümüş'ün menajeriyle görüştü. Galatasaray yönetimi, mevcut kontratında yıllık 650 bin euro kazanan Sinan Gümüş'e yıllık 1 milyon euro karşılığı Türk Lirası teklif etti ancak bu öneri futbolcu kanadında kabul görmedi.

Kontrat şartlarının daha iyi olmasını isteyen Sinan Gümüş'ün Galatasaray'dan ayrılma ihtimali doğrultusunda yurt dışına gidebileceği de konuşuluyor.

Galatasaray yönetimi ise 25 yaşındaki futbolcuya önerilen teklifin artışı konusundaki kararını sezon sonunda vermeyi düşünüyor. Sinan Gümüş'ün kalan haftalardaki performansı geleceğini belirleyecek.

Bu sezon Galatasaray formasını 23 resmi maçta giyen Sinan Gümüş, takımına 4 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.