Roma ve Lazio, Yunus Akgün'le ilgileniyor

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun ciddi şekilde Yunus Akgün'ü istediğini belirtirken Roma'nın da oyuncuya ilgi duyduğunu söyledi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve son dönemde zaman zaman A takımda şans bulan Yunus Akgün için İtalya'dan sürpriz bir talip var.

Ozan Kabak'la beraber Galatasaray'ın bugünlerdeki en gözde genç oyuncusu olarak görülen Yunus Akgün, Serie A'nın iki önemli ekibi Roma ve Lazio'nun markajına girdi. Özellikle Lazio, Yunus'u transfer etmek için can atıyor.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun yaklaşık bir yıldır Yunus Akgün'ü izlediğini ve oyuncu için Galatasaray'la temas kurduğunu belirtti.

Yunus Akgün için Roma'nın da devrede olduğunu ifade eden Di Caprio, iki ezeli rakipten Lazio'nun bu transferde bir adım daha önde olduğunu iletti. Roma'nın ikinci bir Cengiz Ünder olma ihtimalinden dolayı Yunus Akgün'e talip olduğu konuşuluyor.

Ocak ayında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci, Lazio'nun Yunus Akgün için tüm şartları zorladığını ifade etti.

Bu sezon Galatasaray formasını 8 resmi maçta giyen ve 157 dakika sahada kalan Yunus Akgün, takımına 2 asistlik katkı sağladı.