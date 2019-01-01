Canlı Skorlar
Transfer

Ozan Kabak, Serie A deviyle görüşecek

Son güncelleme
Yorum()
AA
Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Ozan Kabak, adım adım Avrupa yolunda.

Roma, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ı kadrosuna katmaya kararlı görünüyor.

Fatih Terim'in ilk 11'e monte ettiği Ozan, gösterdiği performansla önce Inter'in sonra da Roma'nın transfer listesine girdi. Cengiz Ünder'in takımı bu transfer için ciddi bir şekilde hareket etmeye başladı.

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Ozan'ın menajeriyle Roma yetkilileri, 12 Ocak Cumartesi günü bir transfer görüşmesi gerçekleştirecekler. Roma, genç yıldızın 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor. Inter'in de girişimlerde bulunması bekleniyor.

Editörün Seçtikleri

Fatih Terim, oyuncusundan sezon sonuna kadar takımda kalmasını istedi. Genç oyuncuları kadrosuna katıp geliştirmeyi bir politika olarak benimseyen Roma, Ozan'ın takıma gelecek sezon katılmasına razı.

Sarı kırmızılı ekiple  sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı.

Sonraki haber:
Fenerbahçe'den teklif alan Victor Moses, Emmanuel Emenike'den bilgi aldı
Sonraki haber:
Aslarından yoksun Barcelona, Levante'ye yenildi
Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Gözteoe, Serdar Gürler'i kiralık olarak transfer etti
Sonraki haber:
Denis Suarez adım adım Arsenal'e!
Kapat