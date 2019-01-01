Ozan Kabak, Serie A deviyle görüşecek

Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Ozan Kabak, adım adım Avrupa yolunda.

Roma, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ı kadrosuna katmaya kararlı görünüyor.

Fatih Terim'in ilk 11'e monte ettiği Ozan, gösterdiği performansla önce Inter'in sonra da Roma'nın transfer listesine girdi. Cengiz Ünder'in takımı bu transfer için ciddi bir şekilde hareket etmeye başladı.

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Ozan'ın menajeriyle Roma yetkilileri, 12 Ocak Cumartesi günü bir transfer görüşmesi gerçekleştirecekler. Roma, genç yıldızın 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor. Inter'in de girişimlerde bulunması bekleniyor.

Fatih Terim, oyuncusundan sezon sonuna kadar takımda kalmasını istedi. Genç oyuncuları kadrosuna katıp geliştirmeyi bir politika olarak benimseyen Roma, Ozan'ın takıma gelecek sezon katılmasına razı.

Sarı kırmızılı ekiple sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı.