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Mariano, Flamengo ile anlaştı iddiası

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twitter.com/GalatasaraySK
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, ülkesinin ekiplerinden Flamengo'yla temasta.

2017 yazında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan ancak son zamanlarda adı transfer dedikodularına karışan Mariano için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı gazeteci Arthur Costa, Twitter'dan paylaştığı haberde, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun Mariano ile her konuda anlaştığını ve kulüplerin de el sıkışması durumunda transferin gerçekleşeceğini belirtti.

Ülkesinde daha önce Cruzeiro, Atletico Mineiro ve Fluminense gibi takımlarda top koşturan Mariano, 2011'den bu yana kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.

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İki sezon Sevilla forması giydikten sonra 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sambacı yıldız, daha önce Ligue 1 ekibi Bordeaux'da da dört sezon top koşturmuştu.

32 yaşındaki Mariano'nun Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi 2020'nin yazında sona eriyor.

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