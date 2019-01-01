Kostas Mitroglou'na karar iletildi

Fatih Terim'in gelecek sezon planlarına uymadığı için Kostas Mitroglou ile yollar ayrılacak.

, geçtiğimiz Ocak ayında 'dan kiralık olarak transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in planlarına uymadığı Yunan golcüyle yollar yakın zamanda ayrılacak.

Mitroglou'nun bir sonraki durağının bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya ya da Yunan ekibi Olympiakos olacağı öğrenildi.

Terim'in forvet kadrosunu tamamen yenilemek istediği ve Mitroglou ile birlikte Mbaye Diagne'yi de takımda istemediği öğrenildi.

Suudi kulüplerinin takip ettiği bilinen Diagne, cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan gönderilecek.