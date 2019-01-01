Galatasaray'da Kostas Mitroglou PSV'ye çok yakın
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya!dan 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nun Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'a gideceği iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, Mitroglou'nun kiralık olarak gönderilmesi için PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mitroglou'nu bedelsiz olarak kiralamış ve oyuncuya net 1.5 milyon euro ücret ödemişti. Tecrübeli isim, bu sezon da takımda kalırsa 2.6 milyon euro ücret alacak.
Sarı kırmızılı forma ile 9 maçta görev alan Mitroglou, 2 kez ağları havalandırıp 1 de asist yapmıştı. Beklentilerin uzağında kalan Yunan santrforun yakın zamanda takımdan ayrılacağı söylenirken bu transfer ile birlikte Radamel Falcao'nun da yakın zamanda açıklanacağı düşünülüyor.
Yahoo Sports muhabiri Manu Lonjon da resmi sosyal medya hesabı üzerinden PSV Eindhoven'ın Kostas Mitroglou transferi için görüşmeleri sürdürdüğünü ve idari işlemlerin devam ettiğini bildirmişti.