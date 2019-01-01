Jimmy Durmaz, Galatasaray'a 'Evet' dedi

Galatasaray, Toulouse ile sözleşmesi biten Jimmy Durmaz ile anlaşmaya vardı.

Transferde bonservisi elinde olan oyuncularla anlaşma zemini arayan bir isimle daha söz kesiyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre, sarı kırmızlılar ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile anlaştı.

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pasaportu da bulunan İsveçli futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'ın teklifine hiç düşünmeden "Evet" dedi. Bu transferin gerçekleşmesinde Galatasaray'ın kadrosunda kaliteli yerli oyuncu sayısının azlığı ve Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı etkili oldu.

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İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.