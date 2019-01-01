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Galatasaray'dan sürpriz Serdar Aziz tavrı

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Galatasaray, gözden çıkardığı Serdar Aziz konusunda mutlak suretle bonservis ücreti kazanmayı planlıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'le yollar ayrılacak ancak Serdar Aziz konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da satılık listesine koyulduktan sonra özellikle Fenerbahçe'nin dikkatini çeken Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulübe oldukça yakın ancak Galatasaray'ın talepleri bu transferi zorluyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Serdar Aziz'in transferi için bonservis talep ederken oyuncu ise kulüpte bulunan 1.8 milyon euro'luk alacağını öne sürerek alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

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Serdar Aziz'in bu isteğini reddeden Galatasaray, oyuncuya kalan alacaklarının ödeneceğini bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncunun Bursaspor'dan transfer edildiği ücretin getirilmesi durumunda takımdan ayrılığına izin vereceğini aktardı. Serdar Aziz, 2016'da Bursaspor'dan Galatasaray'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

28 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesi 2020'nin Haziran ayında sona eriyor.

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