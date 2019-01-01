Galatasaray'a Younes Belhanda için 11 milyon euro'luk tekliif
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AA
Younes Belhanda son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katladı, değerini artırdı.
Sabah'ın haberine göre ara transfer döneminde Fatih Terim'in, Al-Ittihad'e satışına onay vermediği Younes Belhanda için bir başka Suudi kulüp devreye girdi.
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Ara transfer döneminde yılda 5.5 milyon euro kazanacağı transferi gerçekleşmeyen Belhanda'nın sezon sonunda 9 milyon euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'e transfer olması bekleniyordu,
Belhanda'nın menajeri aracılığı ile bir başka kulüp 11 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti.
Galatasaray teklifi sezon sonunda değerlendirecek.