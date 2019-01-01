Galatasaray, Emre Taşdemir transferinde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray, sol bek rotasyonuna yeni bir ismi daha katmak üzere.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim imza atmak üzere.

Forvet ve stoper transferleri için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'daki sözleşmesi feshedilen Emre Taşdemir'le anlaşmaya vardı.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre Galatasaray, bonservisi elinde olan 23 yaşındaki sol bek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Emre Taşdemir'e garanti ücret ödemeyecek olan Galatasaray, oyuncuya yalnızca oynadığı maç başına para verecek.

Uzun süredir sakatlıklarla başı dertte olan Emre Taşdemir, 2013 yılından bu yana 13 sakatlık geçirdi. Bu sezon Bursaspor formasını 1 maçta giyebilen oyuncu, yalnızca 8 dakika süre alabildi.

Emre Taşdemir; Yuto Nagatomo ve Ömer Bayram'la birlikte Galatasaray'ın sol bek rotasyonunu oluşturacak.