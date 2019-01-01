Galatasaray, Douglas transferini bitiriyor

Galatasaray, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas ile söz kesti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, sezon sonunda Luyindama'nın opsiyonu için 5 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray yönetimi, takıma yapılacak takviyeler için önceliğini bonservisi elindeki futbolculara verecek.

Sağ bek bölgesinde Mariano'yu satmayı planlayan Galatasaray, Martin Linnes'le ise yola devam etmeyi planlıyor. Norveçli oyuncunun yanına sağ bek rotasyonu için oyuncu arayışında olan Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Sezon başında Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas ile ilgilenen Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı iddia edildi. Bu sezon Süper Lig'de 2 gol ve 6 asistle oynayan Sambacı futbolcunun Barcelona'daki sözleşmesi de sezon sonunda tamamlanıyor.

Öte yandan hücum özellikleri ön plana çıkan Douglas için Fatih Terim'in de istekli olduğu belirtildi.