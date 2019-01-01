Galatasaray, Alan Carvalho'ya kavuşuyor!

Galatasaray, aylardır gündeminde yer alan Brezilyalı golcü Alan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Golcü takviyesi için büyük efor harcayan ve transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala henüz hücum bölgesine takviye yapmayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

A Spor'un aktardığı habere göre Galatasaray, aylardır peşinde olduğu Alan ile arasındaki tüm pürüzleri giderdi ve Sambacı golcünün transferinde mutlu sona ulaştı.

Buna göre 29 yaşındaki golcüyle 3,5 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Öte yandan Galatasaray, Çin'de bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan için Guangzhou Evergrande'ye de 3,5 milyon euro'luk bonservis ücreti ödeyecek.

Galatasaray'ın Alan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.