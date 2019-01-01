Galatasaray 4 yerli ismi kadrosuna katıyor

Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye yerli isimlerle başlayacak. Hedefte Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan ve Jimmy Durmaz var.

2018-19 sezonu şampiyonu , gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de iddiasını devam ettirmek için harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına listesinde yer alan 4 yerli isimden başlayacak. Bu isimlerin ise Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan ve Jimmy Durmaz olduğu belirtiliyor.

Öncelikle forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na teklif götürülecek. Fatih Terim'in Milan ile olan ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırması bekleniyor.

’da fazla süre bulamayan ve düzenli 11’de oynamak isteyen Okay Yokuşlu’nun, menajerler aracılığıyla gelen teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Kariyerine 'nın takımında devam eden Jimmy Durmaz ise Galatasaray’ın yaz dönemindeki ilk transferi olabilir.

Teknik direktör Fatih Terim hedefindeki bir diğer isim ise forması giyen Kaan Ayhan. Genç stoperin 2.5 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.