Fatih Terim'in yeni sezon planını yaptı
Transfer çalışmaları süren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geniş ve rekabetçi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
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Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı kırmızılılar, üç kulvarda mücadele edecek olan geniş bir kadro kurma hedefinde. Bu doğrultuda transfer çalışmaları sürerken öncelik Diagne ve Mariano'nun satılarak kaynak yaratılmasına verildi.
Fatih Terim, performanslarından memnun olmadığı Mbaya Diagne ve Kostas Mitroglou'nun yerine iki yabancı golcüyü kadrosunda görmek istiyor. Forvet transferinde öne çıkan adaylar West Ham United'dan Chicharito ve Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi. İlk 11 için düşünülen diğer isimler ise Sevilla'dan Ever Banega ile Fulham'la sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel.
Kulübeyi maliyeti düşük yerli takviyeleri ile güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıar, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Kayserispor'dan Deniz Türüç için ise şartları zorlamaya karar verdi.