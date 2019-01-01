Fatih Terim onay verdi, herkes satılabilir!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki herkesin satılabileceği konusunda yönetime destek çıktı.

Transfer çalışmaları hızla devam eden Galatasaray'da Garry Rodrigues takımdan ayrılırken gözden çıkarılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un da takımdan gönderilmesi bekleniyor.

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Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Galataasaray'da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Genç Ozan Kabak'a birçok teklif gelirken Maicon da bir süredir transfer görüşmesi yapıyor. Ayrıca Belhanda ile Fernando'ya da gün geçtikçe yeni talipler çıkıyor.

Birçok oyuncusu için teklif alan Galatasaray yönetimi, gelen tekliflerin tamamını değerlendirmeye çalışıyor. Teknik heyet de ayrılması gündemde olan oyuncular için önemli bir rapor hazırlıyor.

Öte yandan Fatih Terim'in oyuncularla ilgili olarak, ''Muslera dahil, değerini bulan her oyuncu satılabilir'' şeklinde yönetime destek verirken Ozan Kabak ve birkaç oyuncu içinse şartlar öne sürüyor. Terim daha önce de kadroda değişiklikler olacağının sinyallerini vermişti.

Transfer bekleyen Fatih Terim, gündemdeki oyuncuların bir an önce takıma katılmasını bekliyor.