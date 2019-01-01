Fatih Terim 1 santrfor daha istiyor

Diagne'den memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Senegalli satılırsa yıldız bir santrfor daha istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen 'da yaz transfer dönemi hareketli geçecek.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre 15 milyon Euro civarı teklif gelirse Diagne gönderilecek, aksi halde kalacak.

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Terim, yaz transfer döneminde santrfora takviye yapılmasına karar verirken, scout ekibi ile yaptığı toplantıda, Diagne’nin, fazla uygulayamadığı ‘koşan, basan, önde pres yapan, hareketli, son vuruşları iyi olan bir golcü’ istedi. Scout ekibi de Terim’in istediği özelliklere sahip golcü alınması için oyuncu taramasına başladı.

Terim, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere 3 kulvarda mücadele edileceği için gol yollarında sıkıntı yaşanmaması adına santrfor takviyesini listenin en üst sıralarına yazarken, bu kez Diagne ile Mitroglou ile ilgili planlar merak konusu oldu.