Canlı Skorlar
Transfer

Belhanda gidiyor, alternatifi eski Beşiktaşlı

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Galatasaray, Younes Belhanda'yı gönderiyor. Yerine önerilen isim ise Beşiktaş'ın eski yıldızlarından biri.

Galatasaray, Garry Rodrigues'in ardından Younes Belhanda'yı da Al İttihad'a satıyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Suudi ekibi, Belhanda'ya ve Galatasaray'a 7'şer milyon euro ödeyerek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

3.3 milyon euro garanti ücret alan Faslı yıldızın menajerliğini yapan William D'Avila, görüşmeleri yürüten isim. D'Avila, Giuliano, Manuel Da Costa ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren menajer olarak biliniyor.

Editörün Seçtikleri

Manuel Fernandes Lokomotiv Moscow

Belhanda'nın olası ayrılığında yerine önerilen isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes oldu. Lokomotiv Moskova'da oynayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı maça çıkan Portekizli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Belhanda bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı, 5 asist yaptı.

Sonraki haber:
beIN Sports, Jose Mourinho'yla anlaştı
Sonraki haber:
Cihat Arslan: Ben olsam Seleznyov'un Galatasaray'a gitmesine izin verirdim
Sonraki haber:
İddaa yeniden ihaleye çıkacak
Sonraki haber:
Ozan Kabak, Serie A deviyle görüşecek
Sonraki haber:
Fenerbahçe'den teklif alan Victor Moses, Emmanuel Emenike'den bilgi aldı
Kapat