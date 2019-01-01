Belhanda gidiyor, alternatifi eski Beşiktaşlı

Galatasaray, Younes Belhanda'yı gönderiyor. Yerine önerilen isim ise Beşiktaş'ın eski yıldızlarından biri.

Galatasaray, Garry Rodrigues'in ardından Younes Belhanda'yı da Al İttihad'a satıyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Suudi ekibi, Belhanda'ya ve Galatasaray'a 7'şer milyon euro ödeyerek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

3.3 milyon euro garanti ücret alan Faslı yıldızın menajerliğini yapan William D'Avila, görüşmeleri yürüten isim. D'Avila, Giuliano, Manuel Da Costa ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren menajer olarak biliniyor.

Belhanda'nın olası ayrılığında yerine önerilen isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes oldu. Lokomotiv Moskova'da oynayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı maça çıkan Portekizli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Belhanda bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı, 5 asist yaptı.