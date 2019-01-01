Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan Galatasaray'a dönecek m? Abdurrahim Albayrak açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arda Turan'ın tekrar sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini yorumladı.

'ın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hafta Sonu programına konuk oldu. Albayrak, kulübün mali durumundan transferlere birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık"

"Mustafa Cengiz'le göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık. Geldiğimizde beri personel maaşlarını bir gün bile aksatmadık. Ben çalışan kişinin maaşını ödemeden 'Kızım bana çay getir' diyemem. Ben o karakterde bir insan değilim.

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Mali anlamda şu an en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın bütün kriterlerini Galatasaray karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Mali sıkıntımız bitti. Teşekkürlerin en büyüğü tabii ki taraftarlara. Her zaman maddi ve manevi bizlere destek oldular."

Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi?

"Arda Turan transferi konusunda ise benim bildiğim bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık. Ben de basından görüyorum. Şu an 'in ve 'nın futbolcusu. Bizim genç, istekli, çimleri parçalayacak oyunculara ihtiyacımız var. Altyapımızda çok iyi oyuncularımız var. Altyapıya para yatırarak Ozan Kabak gibi Yunus Akgün gibi oyuncular yetiştireceğiz."

"Nihat Özdemir şapkasını bir kenara koyar"

"Nihat Özdemir'i çok severim, eski dostumdur. Fenerbahçe şapkasını bir kenara koyarak görev yapacağına inanıyorum. Çok iyi bir insandır. Bizim de TFF'de temsilcilerimizin olmasını istiyoruz. Bu konuda kendisiyle konuşuyoruz."