Abdurrahim Albayrak: Önümüzdeki günlerde birkaç transfer yapacağız

Abdurrahim Albayrak, Alan ve Pato transferi için beklemede olduklarını ifade ederken 10 futbolcuyla görüştüklerini belirtti.

Transfer döneminin bitimine az bir süre kala forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray cephesinden konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmesi için gittiği Dubai dönüşünde basın mensuplarına konuştu.

Gündemde olan Alexandre Pato ve Alan Carvalho hakkında konuşan Albayrak, birkaç gün içinde mutlaka transfer yapacaklarını belirtti.

''Pato ile bir saat görüştük''

Pato'yla ilgili konuşan Albayrak, ''Pato'ya da kulübüne de teşekkür ediyorum. Pato'yla bir saat görüştük. Kulübüyle arasında bazı sorunlar var. Şu anda her şey olumlu gidiyor, biraz süre istedi'' dedi.

''Alan, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor''

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminin ilk sırasında olan Alan'la ilgili de değerlendirmede bulunan Albayrak, ''Alan, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Hem Alan'la hem de kulübüyle önceden anlaştık. Birdenbire transfer yattı diye iddialar ortaya çıktı. Şimdilik kesin bir şey yok, bekleyeceğiz'' dedi.

''10 futbolcuyla görüşüyoruz''

Albayrak, birkaç gün içinde mutlaka birkaç transfer yapacaklarını da belirterek şu ifadeleri kullandı;

''10 tane futbolcuyla görüşüyoruz. Bunların birkaçını önümüzdeki günlerde transfer edeceğiz.''