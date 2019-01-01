Galatasaray, Trabzonspor'u en son ne zaman yendi?

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, lig tarihinde 92. kez karşı karşıya gelecek...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Lig tarihinde iki takım daha önceden 91 kez karşı karşıya gelmişti.

İki takım arasında ligde oynanan 91 maçın 40'ını Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Trabzonspor oldu ve 21 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Trabzonspor'u en son ne zaman yendi?

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısındaki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 1 Nisan 2018 tarihinde oyanan maçta 2-1'lik skorla devirmişti.