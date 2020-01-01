Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
Süper Lig'de 30. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak ve merakla beklenen kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.
30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
3 Temmuz Cuma
21:00 | Denizlispor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya
4 Temmuz Cumartesi
18:30 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
18:30 | Ankaragücü - Alanyaspor: Halit Umut Meler
21:00 | Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21:00 | Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek
5 Temmuz Pazar
18:30 | Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21:00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
21:00 | Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 Temmuz Pazartesi
21:00 | Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler