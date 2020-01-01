Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

TFF, Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 30. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

5 Temmuz Pazar günü ile arasında oynanacak ve merakla beklenen kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

Daha fazla takım

30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

3 Temmuz Cuma

21:00 | - Gaziantep FK: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi

18:30 | - : Abdulkadir Bitigen

18:30 | Ankaragücü - : Halit Umut Meler

21:00 | - : Yaşar Kemal Uğurlu

21:00 | - : Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar

18:30 | - : Atilla Karaoğlan

Haberin devamı aşağıda

21:00 | - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21:00 | Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi

21:00 | - Beşiktaş: Arda Kardeşler