Süper Lig

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

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Cuneyt Cakir 04152019
AA
TFF, Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 30. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak ve merakla beklenen kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

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    30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

    3 Temmuz Cuma

    21:00 | Denizlispor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya

    4 Temmuz Cumartesi

    18:30 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

    18:30 | Ankaragücü - Alanyaspor: Halit Umut Meler

    21:00 | Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    21:00 | Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek

    5 Temmuz Pazar

    18:30 | Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

    Haberin devamı aşağıda

    21:00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

    21:00 | Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

    6 Temmuz Pazartesi

    21:00 | Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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