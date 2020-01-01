Galatasaray - Trabzonspor maçında kimler oynayamayacak?

Süper Lig'deki dev randevu öncesi iki takımın eksik oyuncularını inceledik.

Süper Lig'in 30. haftasında dev bir maça sahne olacak.

Şampiyonlukta iddiası bulunan ile , 5 Temmuz Pazar günü Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

Saat 21:00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Daha fazla takım

Geride kalan 29 hafta sonunda 58 puan toplayan Trabzonspor ikinci, 52 puan toplayan Galatasaray ise dördüncü sırada yer alıyor.

Karşılaşma öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Galatasaray'ın eksikleri

Sarı-kırmızılı ekip, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Florin Andone karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası hala devam eden Adem Büyük dev maçta takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun yanı sıra, karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mario Lemina ve Martin Linnes'in durumları ise henüz kesinleşmedi.

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Trabzonspor'un eksikleri

Bordo-mavili ekipte maçında kırmızı kart gören Majid Hosseini ve Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Joao Pereira, karşılaşmada forma giyemeycek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatları devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz da kadroda yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın durumlari ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.