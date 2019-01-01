Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giyemeyecek oyuncular

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak kritik maç öncesi her iki takımdaki sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maç öncesi iki takımda da önemli eksikler var.

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular

Ev sahibi Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Emre Akbaba, takımla birlikte çalışmalara başlamıştı ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in başarılı orta saha oyuncusunu antrenman eksikliği nedeniyle bu maçta riske etmesi beklenmiyor.

Öte yandan ev sahibi ekipte Fernando ve Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşmüşlerdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne ise, Kasımpaşa forması giydiği dönemden kalan cezasını ise kupada Hatayspor ile oynanacak maçta tamamlayacak ve Trabzonspor maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncular

Zorlu maç öncesi bordo-mavili ekipte oldukça kritik eksikler bulunuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ile Joao Pereira Galatasaray maçında kesin olarak forma giyemeyecekler.

Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde yırtık meydana gelen Uğurcan Çakır ile ayak baş parmağı kırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Filip Novak'ın da Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Jose Sosa ile topla birlikte çalışmalara başlamıştı. Ancak Arjantinli yıldızın durumuna da yapılacak son kontrollerin ardından karar verilmesi bekleniyor.