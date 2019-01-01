Galatasaray, Tolga Zengin'i kadrosuna katmak istiyor

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin'i transfer etmek istiyor.

gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlarken, listesine Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisini de ekledi.

TRT Spor'dan Volkan Kılıç'ın haberine göre Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin için temaslara başladı.

Haberde yer alan bilgiye göre teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon kaleye Fernando Muslera'nın yanı sıra tecrübeli bir eldiven istiyor. Bu adaylar arasında ise en muhtemel isim Tolga Zengin.

Tecrübeli eldiven, bu sezon ligde sadece üç maçta forma giyebildi.

Sarı kırmızılılar, aynı zamanda eski Beşiktaşlı Ryan Babel için de transfer görüşmelerine başladı.