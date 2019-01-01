Galatasaray, Terim yönetimindeki 75. Avrupa maçına çıkacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacağı müsabaka, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki 75. Avrupa kupası mücadelesi olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü İspanya'nın takımını ağırlayacak , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 75. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

ORGANİZASYON MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET UEFA Şampiyonlar Ligi 49 14 10 25 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 UEFA Kupası 13 5 6 2 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 TOPLAM 74 30 16 28

Şampiyonlar Ligi'nde 50. maç

Real Madrid müsabakası, Galatasaray'ın Fatih Terim idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

SEZON MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET 1997-98 6 1 1 4 1998-99 6 2 2 2 1999-00 6 2 1 3 2002-03 6 1 1 4 2003-04 6 2 1 3 2012-13 10 5 2 3 2013-14 1 0 0 1 2018-19 6 1 1 4 2019-20 2 0 1 1

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde 'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, , , , ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.