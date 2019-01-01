Galatasaray, Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 75 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İspanya'nın ekibine konuk olacak , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

ORGANİZASYON MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET UEFA Şampiyonlar Ligi 50 14 10 26 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 UEFA Kupası 13 5 6 2 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 TOPLAM 74 30 16 28

Şampiyonlar Ligi'nde 51. maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

SEZON MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET 1997-98 6 1 1 4 1998-99 6 2 2 2 1999-00 6 2 1 3 2002-03 6 1 1 4 2003-04 6 2 1 3 2012-13 10 5 2 3 2013-14 1 0 0 1 2018-19 6 1 1 4 2019-20 3 0 1 2

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

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Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde 'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, , , , ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.