Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferleri değerlendirdi: "Karakter analizi yaptırıyoruz"

Galatasaray, yaptığı yıldız transferlerle adından çokça söz ettirdi.

Mertens, Mata, Oliveira ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Okan Buruk transferleri değerlendirdi.

Öncelikle gidenlere değinen tecrübeli hoca, ayrılıkları beklemediğini dile getirdi.

NTV Spor'un GSTV'den aktardığı habere göre Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde.

"Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum. Mostafa Mohamed tekrar değerini bulsun istedik. Aynı şekilde Morutan, Cicaldau..."

Karakter analizi

Okan Buruk, transfer çalışmalarındaki ilginç bir durumdan bahsetti.

"Biz her oyuncuyu buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz.

"Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var, eski hocalarından bilgiler alıyoruz. Hem Icardi için hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyunculuklarını tartışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Icardi ve Mata'ya ilk olarak fiziksel durumlarını sordum. Juan Mata'nın biraz süreye ihtiyacı var ancak Mauro Icardi iyi durumda."

Taraftarlar ve Yusuf Demir

Gaziantep karşısında 10 kişi kalsa da maçı kazanmayı başaran Okan Buruk ve öğrencileri, büyük takdir toplamıştı.

"Taraftarımız 10 kişi kalmış bir takımı son maçta 11 kişi oynattı. Bize inanılmaz destek oldular. Bu birlikteliği ve bu paylaşımı doğru bir şekilde biriktirirsek, hayal ettiğimiz şampiyonluk gelecektir."

"Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor."