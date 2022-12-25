Sarı-kırmızılı ekibin hocası galibiyetten dolayı mutlu, ancak maçın son anlarındaki performanstan dolayı buruk...

Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Gomis'in iki golüyle rakibini mağlup ederken mücadelenin son anlarında tutuk bir görüntü çizdi.

Ancak, her şeye rağmen maç öncesinde lider olan Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturmanın sevincini yaşadı.

Ne söylendi?

Maçın ardından BeIN Sports'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık.

"İlk yarıda iyiydik, ancak ikinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmalıydık. Maçı daha iyi bitirmeliydik.

"Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz.

"Bugün maç öncesindeki hayalimiz, stadyumu lider terk etmekti. Buna ulaştık, bunun için mutluyuz.

"Şampiyonluk yolunda geriden gelip liderliği aldık. Sevindirici... Sonuç olarak lider biziz!"

"Lider olduk, yolumuz uzun"

Mücadelede 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Fransız golcü Gomis ise şunları söyledi:

"Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Hak ettiğiniz bu şansı değerlendirmeniz gerekiyor. Benim için ikinci forvet olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğumda her zaman golleri atacağım.

"Lider olduk, yolumuz daha uzun. Yaşım var, ama hedeflerim de var."

Karşılaşmanın ardından Dries Mertens ise "Bugün kazanmak önemliydi. 3 puan bize liderliği getirdi. Artık önemli olan ligi en tepede bitirmek" dedi.