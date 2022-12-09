Sarı-kırmızılı takımın hocası, yıldız futbolcuyla aralarında geçen olaya değindi.

Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda bir söyleşiye katıldı.

Galatasaray'ın hocası, düzenlenen söyleşide Brezilyalı efsane Ronaldo ile aralarında geçen bir olaydan bahsetti.

Okan Buruk'un Inter'de forma giydiği dönemde Ronaldo ile yaşadığı anı izleyenleri güldürdü.

Ve bu anıda sadece Okan Buruk yok, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da var.

Ne söylendi?

GS TV'de yayımlanan söyleşide, ekrana yansıtılan Ronaldo görselinin ardından Okan Buruk gülümsedi ve şu anıyı paylaştı:

"Bu fotoğraf 2002 Dünya Kupası'ndan hemen sonra çekildi. Inter'e gecikmeli katıldığımız için ayrı bir programla çalışıyorduk.

"Bu fotoğraftan birkaç gün sonra Ronaldo, Real Madrid'e transfer oldu.

"Inter'deki hocayla da arası pek iyi değildi. Real Madrid'e imza atar atmaz da 'Genelde Türklerle (Emre Belözoğlu ve Okan Buruk) antrenman yapıyoruz. Onlar da hocayı sevmiyor' dedi.

"Yani Ronaldo, o dönemde giderayak bizi (Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nu) yaktı ve gitti."

Bu anının ardından eğlenceli anlar yaşandı ve Okan Buruk, izleyenleri geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı.