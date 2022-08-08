Sarı kırmızılıların teknik patronu Antalyaspor galibiyeti sonrasında maçı ve yeni transferleri değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni transferler Mertens ve Torreira'nın farklı rollerde görev yapabilmesine dikkat çeken Buruk, geniş bir kadro kurmak istediklerini dile getirdi.

Ne söyledi?

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da sıcak ve nemli havada maç oynandığını, bu durumun da oyunu ve oyuncuları etkilediğini söyledi.

"Antalyaspor, uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Zor bir deplasman. Bizim kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır ve tam bir kadroyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Birçok olumsuz şey vardı maçtan önce. Hem kampta hem de hazırlık sürecinde oyuncuların Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdiği emek bizim için olumluydu."

Buruk, iki takımın da maçı kazanabilecek pozisyonlar ürettiğine dikkat çekti.

"Antalyaspor'un net penaltı kaçırması, net bir şekilde karşı karşıya kalması, bizim direkten dönen topumuz gibi pozisyonlar vardı. Üç ihtimalli bir maçtı.Beraberliğe gidecek gibi gözüken maçı kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyuz. Antalyaspor'u da tebrik ederim."

Gece gündüz çalışıyor

"Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Taraftarların hem Avusturya kampında hem de burada takıma ilgisi ve sevgisi çok iyiydi. Benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyorum."

"Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişattan sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım. Üç puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız maç ile puanımızı altıya çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek istiyoruz."

Transferlere değindi

"Yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler, takıma doğrudan katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz."

"Mertens dört bölgede de oynayabiliyor. Torreira hem 2'li hem de 3'lü orta saha da oynayabilir. Bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Biz bir takım olacağız önce. Kadromuz geniş olacak. Her oyuncuya her dakika ihtiyacımız var. Geniş ve kaliteli bir kadro kuracağız. Galatasaray taraftarının inanılmaz bir baskısı oldu ve transfer istediler. Şu anda iyi bir yolda ilerliyoruz. Yeni gelen oyuncuları kadroya dahil edeceğiz. Testler yapıldıktan sonra ne zaman maça çıkacaklarını göreceğiz."