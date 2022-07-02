Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Marcao'nun transfer ihtimali var"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Brezilyalı oyuncu ile telefon görüşmesini anlatırken başarılı savunmacının transfer ihtimalinden bahsetti.

Okan Buruk, iyi bir teklif gelmesi halinde Marcao ile vedalaşabileceklerini söylüyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da göze çarpan performansının ardından Brezilyalı oyuncunun adı birçok kulüp ile anılıyor.

Özel izinli olan Marcao'nun yeni sezon çalışmalarına hala katılmaması transfer dedikodularının ortasında akılları karıştırdı.

Okan Buruk ne söyledi?

Antrenman öncesi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okan Buruk, Marcao hakkındaki soru işaretlerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacaktır. Yönetimimiz görüşmeleri yapıyor."

"Telefonla görüştüm, 'Benim işim bu. Geldiğimde aynı şekilde devam edeceğim' dedi. Transferi olmazsa bizimle olmaya devam edecek. Eğer değerini bulursa tabii ki transfer ihtimali var."

🗣️ Okan Buruk: Marcao ile telefonda görüştüm, "Benim işim bu. Geldiğimde aynı şekilde devam edeceğim" dedi. pic.twitter.com/opa0846L2W — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2022

Okan Buruk başka transferler hakkında ne söyledi?

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü transferde önceliğin orta saha olduğunu belirtti:

"Ayrılacakları henüz belirlemedik. Kampta da görmek istiyoruz. Tabii ki kafamızda bazı düşünceler var. Bunları uygulamak için hazırlık maçları ve antrenmanlar da belirleyici olacak."

"Diğer bölgeler için aciliyetimiz olsa da bekleyebileceğimiz bir durum da söz konusu. Elimizdeki oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Orta sahayı kuvvetlendirmek istiyoruz."

"Yunus ve Emre Akbaba gibi kiralıktan dönen ve bizim için önemli isimler de var. Önceliğimiz orta saha. Abdülkerim ve Kazımcan da aramıza katıldı. Türk olarak çok iyi opsiyonlar."

Okan Buruk, Diagne'nin ise henüz hazır olmadığını düşünüyor:

"Diagne bir sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. İyi çalışıyor. Fizik olarak hazır değil. Bir sene oynamadığı için kondisyon sıkıntısı var ama iyi çalışıyor. Onu kendi içimizde değerlendireceğiz."

"Hedefimiz şampiyon olmak. Üç senedir Galatasaray'ın kazanamadığı bir kupa var. İlk hedefimiz bunu kazanmak. Bizi seyreden herkesi mutlu etmek istiyoruz."

Galatasaray altyapı oyuncularını değerlendirecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022/23 sezonunda altyapı oyuncularına da şans vereceklerini söylüyor:

"Altyapıdaki oyuncularımızı da değerlendiriyoruz. Kampta, hazırlık maçlarında deneyeceğiz onları."

"Kampa yeni transferlerimizi de yetiştirmek istiyoruz. Alternatifli bir kadro oluşturmak istiyoruz. Eksiklerimizi de biliyoruz."

"Cenk Bey ve Erden Beyle hep birlikte, ortak şekilde hareket ediyoruz. Transferler bazen geç olabiliyor ama en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."

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