Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim beni aradı"

Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü, gelecek sezon planlarını anlatırken Fatih Terim ile aralarında geçen diyalogdan bahsetti.

Okan Buruk, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kendisinin yanında olduğunu söyledi.

Domenec Torrent ile yolları ayıran ve koltuğa Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar yeni sezona yeni bir planlama ile giriyor.

NEF Stadı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla Okan Buruk için imza töreni düzenlendi.

Okan Buruk ne söyledi?

Okan Buruk, Fatih Terim'in kendisini aradığını söyleyerek aralarında geçen diyaloğu anlattı:

"Fatih Terim benim için çok değerli bir isim. Galatasaray için çok önemli bir isim aynı zamanda. Dün kendisi beni aradı, hayırlı olsun dedi. Elimden ne geliyorsa yanındayım dedi. Onun bizler için açtığı yolda doğru bir şekilde ilerleyeceğiz. Hocama teşekkür ediyorum."

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü gelecek sezon dörtlü savunma oynatacağını söyledi ve transfer planları hakkında bilgi verdi:

"4-3-3 ve bazen 4-4-2'yi kullandım her zaman. Savunmayı dörtlü düşünüyorum. Alacağımız oyuncuların tiplemesine göre formasyon üzerinden gideceğiz. Burada oyuncu kalitesinin yanı sıra zekası da önemli. Galatasaray oyuncuları da yüksek zekaya sahip isimler."

"Galatasaray'da orta sahada oynayacak oyuncuların oyunun iki yönünü de oynayabilmesi gerekiyor. Bunun için buraya bir takviye düşünüyoruz. Yetenekli, kaliteli, oyunun iki yönünü oynayabilen oyunculara ihtiyaç var. Ortada bir kupa varsa Galatasaray'ın hedefi her zaman o kupayı kazanmaktır."

"Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Transferler var. Oyuncuları göreceğiz, tanımak istiyorum. En iyisini nasıl yapabiliriz, bakacağız."

"Bazı oyuncular bizle olacak, bazı oyuncular özellikle gençler belki kiralanacak. Bunu Yunus'ta yaşadık. Gitti, güçlü geldi. Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."

"Transfer için belirlediğimiz oyuncular var, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Galatasaray'ın geleceğini de düşünerek hamleler yapacağız."

"Kendi ekibimle geliyorum. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz zaten. Bu ekibe eklemeler olacak, yakında açıklarız. Düşündüğümüz isimler var. En kısa zamanda bilgilendireceğiz sizleri. Pazartesi göreve başlıyoruz."

🗣️ Okan Buruk: 24 Haziran bugün benim için önemli bir gün. Oğlumun da doğum günü. pic.twitter.com/09fXfUg119 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 24, 2022

Okan Buruk, Galatasaray'a imza attığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu ve oğlunun da bu duruma çok sevindiğini söyledi:

"24 Haziran bugün benim için önemli bir gün. Oğlumun da doğum günü."

"Galatasaray hocası olmamdan en çok oğlum mutlu oldu. Onun mutlu olduğu günleri hem biz, hem de taraftarlarımız yaşayacak."

"İnancımızı yüksek tutabiliriz, inancımız da yüksek zaten. Galatasaray'ın hocası olabilmek için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim."

Dursun Özbek ne söyledi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise 2000 ruhunu yaratmaya çalıştıklarını söyledi:

"2017'de 10 tane yeni transfer yapmışız, 10'u da ilk 11'de oynadı. Bu oyuncular Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Çok titiz çalışmıştık. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz hemen hemen aynı."

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"2000 ruhunu yaratmaya çalışıyoruz. Galatasaray'a unutulmaz bir 4 yıl yaşattılar ve sonunda UEFA Kupası ile taçlandırdılar. Örnek alınması gereken bir dönemdi. İnşallah aynı ruhu tekrar getireceğiz."

"Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç."

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