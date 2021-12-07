Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün takımla birlikte yapacağı antrenman için doktorlardan iki saatlik özel izin aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Lazio deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın antrenman fotoğraflarında Fatih Terim'in paylaşılmaması dikkat çekmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi ve deneyimli teknik direktörün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Galatasaray ne söyledi?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

🚨 Galatasaray'dan açıklama:



"Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi." pic.twitter.com/HWObG3Nmbp — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 7, 2021

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."

Galatasaray'ı ne bekliyor?

UEFA Avrupa Ligi grubunda birinciliği koruyan Galatasaray bu aşamadaki son maçını Perşembe günü Lazio deplasmanında oynayacak.

E Grubu'nda 11 puandaki sarı-kırmızılı lideri, 8 puanla Lazio takip ediyor.

Son 16 turuna direkt katılmayı garantilemek isteyen Galatasaray, Lazio deplasmanından mağlubiyet almadan dönmek isteyecek.