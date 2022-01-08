Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulunda yer alan Işıtan Gün'ün Domenec Torrent'in teknik heyete katılması için İspanyol çalıştırıcı ile yaptığı görüşmeden haberinin olmadığını açıkladı.

Terim konuya ilişkin bilgisinin olmadığını aktardı.

Burak Elmas'ın talimatıyla Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüklerini söyleyen Gün, amaçlarının Fatih Terim'in ve mevcut Florya'daki ekibi güçlendirmek olduğunu belirtmişti.

Gün yapılan temaslara başkan Burak Elmas'ın da katıldığını ve Elmas'ın Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştüğünü söylemişti.

Farioli'ye açık kapı bırakmıştı

Basında çıkan haberlerde söz konusu kişinin son olarak Flamengo'yu çalıştıran Domenec Torrent olduğu öne sürülürken, iki taraf arasındaki görüşmelerden şu an için bir sonuç çıkmamıştı.

Terim daha önce Francesco Farioli'nin teknik heyete katılacağı yönündeki iddialara da değinmiş ve Galatasaray'a faydası olacak herkese kapısının açık olduğunu söylemişti.

Barcelona, Bayern Münih ve Manhcester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan 59 yaşındaki Torrent, ilk teknik direktörlük deneyimini MLS ekiplerinden New York City'de yaşamıştı.

2020'de Flamengo'dan ayrılan ve o dönemden bu yana takım çalıştımayan Torrent'in Terim'in yardımcılığını yapmayı kabul ettiği öne sürülmüştü.

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