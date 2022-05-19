Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent yabancı sınırı ve sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki sezondaki planlamasına ilişkin görüşlerini paylaştı. YouTube'da yayım yapan Sporpanel TV'de gazeteci Osman Tanburacı'nın sorularını yanıtlayan Torrent, şu anda takımda olmayan Yunus Akgün ve Emre Akbaba'nın durumlarına değindi.

Galatasaray'da henüz göreve başlamadan önce kendisinin ve ekibinin adeta linç edildiğini ve zor bir dönemden geçtiklerini belirten Torrent, destek görememe nedenini anlamakta zorlandığını söyledi. Yabancı transferi konusuna da değinen İspanyol teknik adam, Galatasaray'da forma giyecek yabancıların Türkiye'ye fark yaratacak olmaları halinde gelmeleri gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Fark yaratacak 3-4 yabancı bizim için yeterli olur. Fark yaratmayacak bir oyuncunun gelmesine gerek yok. Eğer daha iyi değillerse gelmelerinin ne faydası var? Sadece Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Adana Demirspor'dan Yunus Akgün geldiğinde bile takımımızın oynadığı oyunun değiştiğini ve geliştiğimizi göreceksiniz.

"Altyapıdan oyuncuları oynatmayı elbette isteriz ama mevcut kadromuzda 28 tane oyuncumuz var. Burada 28 oyuncu varken, altyapıdan oyunculara nasıl süre verebilirim? Guardiola ile birlikte çalıştığımızda 20 oyuncumuz olurdu ve beş de altyapı oyuncusu alırdık.

"Burada yapmak istediğimiz şey de bu ama elimizde 28 oyuncu varken bunu nasıl yapabiliriz?"

Torrent takımının 3-2 kazandığı Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada da bu iki oyuncuyu ön plana çıkartmış ve her iki ismin de kendi sisteminde değerli parçalar olacağının altını çizmişti. Deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon planlarına şimdiden başlamasına rağmen, yeni gelecek yönetimin Torrent ile çalışmayı isteyip istemeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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