Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe deplasmanında 3-2 kazanarak altı maç aradan sonra galibiyeti hatırladı.

Fatih Terim'in ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden Aslan, İspanyol hocayla ilk kez kazandı.

Göztepe mücadelesinde Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Alpaslan Öztürk kadroya alınmazken, Torrent ise Arda Turan'ın maç günü Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafı yorumladı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torrent, maç günü kadroda olmayan Arda Turan'ın, Instagram'dan Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşmasıyla ilgili sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"İstediği insanla istediği fotoğrafını sosyal medyaya koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için bu maçın önemi daha fazlaydı.

"Taraftar, yönetimimiz ve bizim için zor bir durumdu. Fotoğraf sadece bir anekdottu."

Torrent, hakem hakkında ne söyledi?

Göztepe - Galatasaray mücadelesi, özellikle hakem kararları açısından ender rastlanan maçlardan biriydi. Karşılaşmada beş penaltı düdüğü çalarken, biri ise iptal edildi.

Torrent, hakem Arda Kardeşler'in yönetimi ile ilgili sorulan soruyu da şöyle yanıtladı:

"Avrupa'da VAR'ı getirdik işler iyice karıştı. Rakibin ikinci penaltısına karşı çıktım çünkü top önce ayaktan sekti sonra ele çarptı.

"Başka ülkelerde bu penaltı değil çünkü seken bir top. Türkiye'de kurallar aynı olmayabilir bilmiyorum ama dördüncü hakeme itirazda bulundum.

"Hakemlik yapmak çok zor bir iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim."

2021-22 sezonunda Avrupa'nın en fazla gol atan oyuncuları

Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a tebrik