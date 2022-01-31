Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent: “Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar”

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

59 yaşındaki teknik direktör, gözlemlerini aktarırken transfer gündemine de açıklık getirdi.

Teknik Direktörümüz Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bugünkü antrenman öncesi medya mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.



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"Türk futbol atmosferi hakkında gözleminiz nedir?” Sorusuna Torrent, şu şekilde cevap verdi:

"Aldığım his, Türk futbolunun çok iyi olduğu yönünde. İyi futbolcular olduğunu rakipleri incelerken gördüm. Teknik adamların da çok güzel fikirleri var.

Son günlerde sıradaki rakibimiz Alanya’yı inceledik. Geriden çok güzel oyun kuruyorlar. 6-7 oyuncu kaleciyle çok iyi oynuyor. Sizi üstlerine çekip kontralara çıkıyorlar. Neyi, nasıl yapmak istediklerine dair çok net fikirleri var.

Torrent'in prensipleri

İspanyol teknik direktör, oyuna bakış açısını da açıklık getirdi:

"Üç temel prensibim var: Rakip topa sahip olduğunda ileride baskı; topu kaybettiğimizde geri çekilmemek ve çabuk geri kazanmaya çalışmak, rakip yarı sahada geri alırsak çok hızlı hücum; kendi yarı sahamızda geri alırsak, net resmi görene kadar topu tutmak.

"Şu anda bir önemli nokta da o kadar gol yememek. gol yemeden maç kazanmak istiyoruz.”

Transfer konusu

Torrent, transferler hakkındaki gündemi değerlendirdi:

"Pena’yı soruyorsunuz. Kontrat imzalandı mı? Ben bitti gözüyle bakılan pek çok transferin son anda basit bir pürüz yüzünden gerçekleşmediğini gördüm. Bu nedenle bitmeden konuşmam. Şunu söyleyebilirim. İlk opsiyon benim için de, kulüp için de Türk kaleciydi. Ama piyasa neyse o!

"İkincisi, bu kaleci gelecek sezondan itibaren Ter Stegen’in arkasında ikinci kaleci olacak. Avrupa’nın en iyi genç kalecilerinden biri. 18, 19, 21 yaş altında milli oldu. La Liga’dan pek çok teklif geldi. Barcelona hepsini geri çevirdi. Çünkü çok güveniyorlar.

"Barcelona’dan birçok insanla konuştuk. Kendisi de gelen tekliflerle değil, sadece Galatasaray’ın teklifi ile ilgilendi. Aklında birinci seçenek Galatasaray idi. Kaleci antrenörümüz 6-7 yıl onunla çalıştı. 22 yıl Barcelona’dan çalışan bir antrenör.

"Önümüzdeki sezon birçok maçta onu Barcelona kalesinde göreceksiniz. 6 aylık konuşulmasının sebebi, gelecek sezon Barcelona’nın ona ihtiyacı olması. Muslera’nın durumunu, 1-1,5 aya oynayabileceğini bilerek geliyor. Buna rağmen bu meydan okumaya çıktı."

Hedefler ne?

Torrent, Galatasaray’daki hedefleri için “Şu an durum iyi değil. Hızla maç kazanmalıyız. Daha sonra nereye kadar gidebiliriz, bakarız. Önce şu rahatsız ortamdan çıkalım. Sonra UEFA’yı düşünebiliriz. Adım adım gelişeceğiz” dedi.

Sezonun Galatasaray adına parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu için de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kerem ve 3-4 oyuncu var Avrupa’da rahatlıkla oynayabilecek. Göreceksiniz, her yıl daha fazla oyuncu gidecek Avrupa’ya…

Galatasaray'da ne kadar kalacak?

Torrent, “Uzun süre kalacak mısınız?” sorusuna da “Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar. İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır. Ben ‘Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam’ diyordum. Ama bazı takımlara ‘Hayır’ diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri…

Türkiye dışında Galatasaray’ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Başka kulüpler de var bilinen ama ilki Galatasaray. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Avrupa’da kupa kazanmış, 4 yıldızlı tek takım.”

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