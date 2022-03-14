Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent 90 dakikanın ardından galibiyeti getiren golleri atan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarını alarak, sevincini oyuncusunu onurlandırarak yaşadı.

Ne söylendi?

Maçın ardından yaptığı açıklamada normalde sakin bir insan olduğunu ancak zaman zaman duygusal tepkiler verdiğini belirten Torrent, mutluluğunu gizlemedi:

"Taraftarımız için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı için de öyleydi. O yüzden bizim için çok önemliydi. Takım arkadaşları kadar Kerem de çok iyi oynuyor.

"Normalde sakin bir insanım ama bazen duygusallaşabiliyorum. Kerem hala genç bir oyuncu ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Onunla sürekli konuşuyoruz. Çok mütevazı bir oyuncu. Her zaman gol atanlar biraz daha öne çıkıyorlar ama takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum.

"Bizim istediğimiz Galatasaray, ilk yarıdaki Galatasaray. İkinci yarıdaki değil. Ne kadar yorgunsan, o kadar da topa sahip olman gerek çünkü topa ne kadar sahipsen o kadar dinlenirsin. Bunu çok başaramadık ama efor göstererek maçı kazandık."

Kerem Barcelona maçına odaklandı

Attığı gollerle sahanın yıldızı olan Kerem ise derbinin galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçına odaklanacaklarını söyledi:

"Gollerimden daha değerli olan kazanmamızdı. Ligdeki kötü gidişatımız için taraftarımıza bir şekilde kendimizi affettirmemiz lazımdı. Taraftarımıza bir nebze mutluluk vermek istiyorduk.

"Söylenenler beni gururlandırıyor ama ben her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Barcelona maçı bitti, Beşiktaş maçına odaklandım. Şimdi bu maç bitti, tekrar Barcelona maçına odaklandım. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

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