Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı ağırladı.

Temsilcimiz, Marcao ile öne geçmesine rağmen Barcelona'nın Pedri ve Aubameyang ile bulduğu gollere engel olamadı. Karşılaşmayı 1-2 kaybeden sarı kırmızlı takım bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Barcelona maçınınn ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu yayıncı kuruluş EXXEN'e maçı yorumladı.

Torrent ne söyledi?

Yenilen golleri değerlendiren İspanyol teknik direktör, ikinci golde yaşanan kural karmaşasına da değidi:

"Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç. Ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı. Hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak ve ikinci golü yedik.

"Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız. Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncuların hepsinden çok memnunum. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu bilerek oynadılar hepsi."

Marcao ne söyledi?

Galatasaray'ın karşılaşmadaki tek golünü atan Breziyalı stoper, konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi:

"90 dakika boyunca %100 konsantre olamadık. Maalesef bu anlardan birinde golü yedik. Daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için çalışacağız.

"Barcelona'ya gol attığım için çok mutluyum. Keşke tur için yeterli olsaydı. Önümüze bakacağız, kafamız dik bir şekilde devam edeceğiz."

Kerem Aktürkoğlu ne söyledi?

Sarı kırmızılı takım adına sezonun çıkış yapan isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçını yorumladı:

"Maçın başından sonuna kadar yapmadığımız hatayı, attığımız golden sonra yaptık ve talihsiz bir gol yedik. 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik.

"Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım. İki maçta da harika bir mücadele verdik. Çok mücadele ettik. Sonunu getiremedik.

"Umarım bundan sonraki süreçte, lige daha fazla odaklanıp, bulunabileceğimiz en yüksek noktaya çıkıp, o şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz."

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