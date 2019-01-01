Fatih Terim'in babası hayatını kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da uzun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, yaptığı açıklamayla bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."