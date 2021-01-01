Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den görevi bırakma sinyali

Tecrübeli teknik direktör, sezonun son maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçının ardından görevi bırakma sinyali verdi.

Takımının şampiyonluğu genel averajla Beşiktaş'a kaptırdığı 90 dakikanın ardından özellikle başkan Mustafa Cengiz'i ve yönetimi hedef alan Terim, sözleşmesinin sona ermesine vurgu yaptı.

Fatih Terim ne söyledi?

Sezon içerisinde birçok kez istifanın kıyısından döndüğünü ve Galatasaraylı taraftarlara verdiği görevi bırakmama sözünü tuttuğunu belirten Terim, yönetime gönderme yapmayı ihmal etmedi:

"Birçok unsura rağmen şampiyonluk yarışının içinde var olduk. Oyuncularıma gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ettim ve helalleştik. Yarışı hiç bırakmadık ve çok yakındık ama kısmet değilmiş. Bu yarışı çok daha erken sonlandırmamız gerekiyordu.

"Çok ciddi yaralar aldık ve birçok farklı problemle uğraştık. TFF ve kurullarıyla uğraşırken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaştık. Her yerde herkesle farklı bir mücadelenin içeriisnde olduk. Yalnızım dediğimde anlatmak istediğim çok şey vardı ama maalesef anlatamadım.

"31 Mayıs itibarıyla kontratım sona eriyor. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama Galatasaray taraftarına verdiğim sözden ötürü devam ettim ve sözümüzü tuttum."

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