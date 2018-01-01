Fatih Terim, Serdar Aziz'in yanı sıra Eren Derdiyok'u da kamp kadrosuna almayacak

Galatasaray'da biletler sırayla kesiliyor. Fatih Terim bu kez takımın tek santrforu Eren Derdiyok'u kampa götürmeme kararı aldı.

Fatih Terim, takımdan gönderilecek futbolcuları belirlemeye başladı.

Bip Spor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eren Derdiyok'u kamp kadrosu dışında bırakacak.

Galatasaray, Ocak ayında Eren Derdiyok ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Yine Bip Spor haberine göre Fatih Terim daha önce Serdar Aziz'i de kampa götürmeme kararı almıştı.

Serdar Aziz'in, mide ağrıları nedeniyle Sivasspor maçında forma giymediği ancak sonrasında Maldivler'e tatile gittiği iddia edilmişti.