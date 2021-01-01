Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Denizlispor'u daha farklı yenebilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, farklı Denizlispor galibiyetini değerlendirdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim 6-1 kazanılan karşılaşmasının ardından 90 dakikayı değerlendirdi. Denizlispor'un içinde bulunduğu zorlu durumdan ötürü teknik analizle ilgili fazla konuşmak istemediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Çok daha farklı da kazanabilirdik ama oyunla ilgili fazla konuşulacak bir şey yok çünkü rakibimiz gerçekten de zor bir durumda" dedi.

Galatasaray'ın duran toplardan bulduğu gol sayısının geçmiş yıllara oranla daha az olduğuna dikkat çeken Terim, "İki-üç farklı korner organizasyonumuz var. İki tanesini denemiştik ama Ryan Donk 'un golüyle biten organizasyonu denememiştik bu yüzden pozisyon öncesinde onu denememiz yönünde bir ısrarım oldu" dedi. Arena'da atılan 500'üncü golün Jesse Sekidika 'dan gelmesinin genç oyuncu açısından sevindirici olduğunu belirten Terim, "Bu golün onun kendisine olan güvenini kazanmasında önemli rol oynayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönen Fernando Muslera 'nın takıma katılmasının kendileri adına önemli olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Muslera bizim için çok önemli biri ve aramıza katıldığı için çok mutluyuz. Bugün sevindirici olan bir başka konuysa Arda'nın kaptanlık bandını soyunma odasında ona vermesiydi. Arda bizim çok önemli. Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı, Arda Galatasaray tarihinde başka görevlerde bulunabilecek biri" dedi.

Daha fazla takım

Fatih Terim, maçtan sonra da basın toplantısında konuştu. Muslera'ya burada da değinen Terim, "Muslera bizim için sadece bir kaleci değil, daha fazla anlam ifade eden bir oyuncu. Yaklaşık 10 yıl önce gelişini biz istedik. Bu 10 senede Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. İnşallah daha uzun yıllar burada oynayacaktır." dedi.

Bağış kampanyası

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıkladığı bağış kampanyasından haberinin olmadığını söyledi.

Terim, Cengiz'in maçtan önce açıkladığı kampanyayla ilgili bir soru üzerine şaşırarak, "Bağış kampanyası mı, kim başlattı?" diye sordu. "Başkan Mustafa Cengiz başlattı." denmesi üzerine Terim, "Haberim yok. Haberim olmadığı şey hakkında yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum." diye konuştu.

Omar için umutlu

Fatih Terim, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavi gören Omar Elabdellaoui hakkında ise şunları söyledi:

"Omar, ailesi ve çocuklarını sevindirmek için bir eylemde bulundu ve bir kaza geçirdi. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. Omar, Muslera gibi ailemizin bir parçası. Bugün de hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden bir tanesiydi. Biz antrenmandayken aniden kardeşiyle birlikte içeri girdi. Bütün takım birden bire spontane bir şekilde alkış reaksiyonu gösterdi. Hepimiz çok içtendik. Kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi ama söyleyemedi. Antrenman devam ederken biraz konuştuk. Gayet iyi. Yüzü gayet iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı ve inançlı bir oyuncumuz. Ne olursa olsun yalnız olmadığını hissettirdik. İnşallah umduğu gibi olur. Futbola döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı, o zaman da Allah ailesine bağışladı diyerek şükretmek lazım."

Transfer

Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin kapanmasına 10 gün kaldığını ve kadroyu güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fatih Terim, "Daha 10 günümüz var. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Olması için liste de verdik, isimleri de saydık. Olmadığı zaman da oturup ağlayacak halimiz yok. 'Kalan sağlar bizimdir.' deyip şimdiye kadar nasıl oynadıysak, 'Transfer olmadı vay.' diyecek bir adam değilim. Daha önce demedim, bundan sonra da demem. Olursa çok iyi olur olmazsa dünyanın sonu değil." şeklinde görüş belirtti.