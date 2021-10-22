Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bayern Münih'in hocası olarak yazıldı

Perşembe gecesi Moskova'da ilginç bir an yaşandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'yı deplasmada 1-0 yenmeyi başardı ve yedi puana yükselerek gruptaki liderliğini korudu.

82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye oldukça moralli dönüyor.

Moskova'da, karşılaşma öncesinde ise çok ilginç bir olay yaşandı.

Neler oldu?

Lokomotiv Central Stadı'nda karşılaşma öncesi kadrolar verilirken ekrana Galatasaray yerine Bayern Münih'in geçen sezonki kadrosu verildi.

İşin daha ilginç yanı ise, Bayern Münih'in kadrosunun altında hoca olarak Fatih Terim isminin yazmasıydı.

Bu fotoğraf, sosyal medyaya bir anda düştü ve herkesi gülümsetti.

Fatih Terim ne söyledi?

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımından oldukça memnun görünüyordu.

"Acelemiz yoktu. Bu sloganla bütün çalışmalarımızı yaptık çünkü mağlup olmamak önemliydi, galip gelmek çok daha iyiydi. Berabere bitse de avantajlı olacaktık, o yüzden acele etmeden aklımızdakileri uyguladık.

"Güzel bir gol attık, tam da istediğimiz gibi. Bu gecenin golü olur bence. Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olma konusunda ısrarcılar.

"Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası. Taraftarımızla birlikte ufak ufak ayak seslerimizi duyurabilir miyiz... Biz bu platformlara alışkınız.

"Bildiğim kadarıyla Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takım var, biri biziz. Galatasaraylılar bunlara layık."

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