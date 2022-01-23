Galatasaray taraftarları isyan etti: "Koskoca kulübü rezil ettiniz"
Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray, üst üste dördüncü yenilgisini alarak 15. sıraya geriledi.
Takımın içinde bulunduğu duruma öfkelenen Galatasaray taraftarları maç bitiminde yönetime ateş püskürdü.
Protokol tribünü çıkışına giden bir grup taraftar, "Yönetim istifa" ve "Koskoca kulübü rezil ettiniz" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi.
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Taraftarlara çevik kuvvetin müdahale etmesiyle stadyum çevresinde kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Öfkeli kalabalık sloganlar atmaya devam ederek bölgeden uzaklaştı.
Yönetimden ilk açıklama
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı maçın ardından basına konuştu.
"Çok üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. Hak ettiğimiz galibiyeti kendi ellerimizle Trabzonspor'a verdik. Aslında Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik. Bireysel hatalardan dolayı mağlup olduk. Galip gelebilirdik ya da en azından berabere kalabilirdik."
"Yenildik ama takımımız iyi yolda. Maçın başında takımımızla taraftarlarımızın bütünleşmesi iyi yolda olduğumuzu, birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğimizi net bir şekilde gösterdi. Maça iyi başladık ve iyi oynadık. Maalesef yine bazı hakem hataları vardı ama maçın sonlarına doğru bireysel hatadan dolayı gol yedik ve mağlup olduk."
Kırmızı, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayarak, "Hocamızın raporunu değerlendirdik. Tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni döneme çok iyi bir şekilde başlayacağız. Galatasaray, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacak, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için elinden geleni yapacak ve şampiyonluklar yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Nihat Kırmızı, taraftarların protestolarıyla ilgili ise "Taraftarımız 90 dakika çok iyi destekledi. Haklı olarak galibiyet bekliyorlardı. Bu gelmeyince de protestolar ve tepkiler oluyor. Bu çok doğal. Futbol sonuç oyunu. Sonuç alsaydık başka şeyler konuşuyor olurduk" şeklinde sözlerini tamamladı.