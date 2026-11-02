Galatasaray-VfB Stuttgart: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

RAMS Park'ın yoğun baskısı formda Stuttgart'ı bekliyor

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 Kasım 2026 Salı günü VfB Stuttgart'ı İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda ağırlayacak. İki kulüp daha önce UEFA organizasyonlarında hiç karşılaşmadı. Bu da Avrupa'da bu sezon farklı hedefleri olan iki takım arasında yepyeni bir mücadele anlamına geliyor.

Galatasaray, geçen pazar Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından bu maça çıkacak. Okan Buruk'un takımı, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet de bu seviyede ciddi bir gol tehdidi oluşturabildiğini gösterdi.

Türkiye şampiyonu, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 23. sırada. Bu nedenle Galatasaray'ın elenen takımlar arasında kalmayıp yoluna devam edebilmesi için burada puan alması yalnızca arzu edilen bir sonuç değil, neredeyse zorunluluk.

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Sebastian Hoeness'in çalıştırdığı Stuttgart ise farklı bir konumda. Şampiyonlar Ligi sıralamasında altıncı olan Alman ekibi, Avrupa'da yakaladığı ivme ve puan avantajı sayesinde bu maça çaresizlikten uzak, özgüvenle yaklaşabilecek durumda.

Stuttgart, son Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı; ondan önce de Slovan Bratislava'yı 3-0 yendi. Bu sonuçlar, hem üst düzey rakiplerle hem de kazanılması gereken maçlarla başa çıkabildiğini gösterdi. Bundesliga'daki performansı istikrarsız olsa da Avrupa'da kontrollü ve etkili bir oyun sergiledi.

53 bini aşkın kapasitesi ve Avrupa futbolunun en yoğun atmosferlerinden biriyle Rams Park, Stuttgart için zorlu bir ortam sunacak. Alman ekibinin İstanbul'dan puan çıkarabilmesi için en iyi performansını sergilemesi gerekecek.

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