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Şampiyonlar Ligi
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoVfB Stuttgart
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Galatasaray-Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Cimbom ve Stuttgart, liglerinde sergiledikleri hücum gücünü RAMS Park'ın ateşli atmosferine taşıyor

Galatasaray - VfB Stuttgart
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray
VfB Stuttgart

Konyaspor deplasmanında aldığı ezici 4-0’lık galibiyetin ivmesini sürdürmek isteyen Türkiye ligi lideri Galatasaray, Bayer Leverkusen’i 4-2 yendiği heyecan dolu maçın ardından moralli ve korkusuz bir şekilde gelen VfB Stuttgart’ı ağırlıyor.

Galatasaray-VfB Stuttgart: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Rams Global Stadyumu

RAMS Park'ın yoğun baskısı formda Stuttgart'ı bekliyor

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 Kasım 2026 Salı günü VfB Stuttgart'ı İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda ağırlayacak. İki kulüp daha önce UEFA organizasyonlarında hiç karşılaşmadı. Bu da Avrupa'da bu sezon farklı hedefleri olan iki takım arasında yepyeni bir mücadele anlamına geliyor.

Galatasaray, geçen pazar Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından bu maça çıkacak. Okan Buruk'un takımı, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet de bu seviyede ciddi bir gol tehdidi oluşturabildiğini gösterdi.

Türkiye şampiyonu, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 23. sırada. Bu nedenle Galatasaray'ın elenen takımlar arasında kalmayıp yoluna devam edebilmesi için burada puan alması yalnızca arzu edilen bir sonuç değil, neredeyse zorunluluk.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

Sebastian Hoeness'in çalıştırdığı Stuttgart ise farklı bir konumda. Şampiyonlar Ligi sıralamasında altıncı olan Alman ekibi, Avrupa'da yakaladığı ivme ve puan avantajı sayesinde bu maça çaresizlikten uzak, özgüvenle yaklaşabilecek durumda.

Stuttgart, son Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı; ondan önce de Slovan Bratislava'yı 3-0 yendi. Bu sonuçlar, hem üst düzey rakiplerle hem de kazanılması gereken maçlarla başa çıkabildiğini gösterdi. Bundesliga'daki performansı istikrarsız olsa da Avrupa'da kontrollü ve etkili bir oyun sergiledi.

53 bini aşkın kapasitesi ve Avrupa futbolunun en yoğun atmosferlerinden biriyle Rams Park, Stuttgart için zorlu bir ortam sunacak. Alman ekibinin İstanbul'dan puan çıkarabilmesi için en iyi performansını sergilemesi gerekecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Galatasaray vs VfB Stuttgart Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Diziliş
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Ugurcan ÇakırUgurcan ÇakırD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussC. FuehrichC. FuehrichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

İlk 11

VfB Stuttgart

Teknik direktör

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Form durumu

GAL

GAL - Form

BAR
K1-4
GEN
K0-1
LIL
K2-4
FB
K2-1
KSP
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
VFB

VFB - Form

HSV
K1-0
ATM
B1-1
BMG
K2-3
SCP
K0-1
B04
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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