Galatasaray, Stuttgart karşısında çok güçlü bir başlangıç yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha kazandı

Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir kez daha kazandı. Lille OSC deplasmanındaki 2-4'lük galibiyetten iki hafta sonra, sahasında VfB Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Türk devinin çok güçlü başlangıcı, galibiyetin temelini oluşturdu.

Stuttgart, Jamie Leweling'in direğe çarpan sert şutuyla erken bir uyarı verdi. Ancak Galatasaray bundan etkilenmedi ve Alexey Batrakov'un sağ üst köşeye gönderdiği golle kilidi açtı. Çok geçmeden skor 2-0 oldu. Davinson Sánchez'in pasıyla buluşan Batrakov'un şutu, kaleci Fabian Bredlow'un bacaklarının arasından ağlara gitti.

İlk yarının ortalarında Bredlow, Batrakov'un hat-trick yapmasını önledi. Chris Führich, devre arasına kısa süre kala farkı bire indirmeye yaklaştı ancak Stuttgart, İstanbul'da soyunma odasına gol bularak gidemedi. Galatasaray taraftarları ise 2-0'lık skordan oldukça memnundu.

Stuttgart pes etmedi ve ikinci yarıda sık sık hücuma çıktı. Galatasaray cesurca savunma yaptı ve evinde maçın yeniden heyecan kazanmasına izin vermemekte kararlıydı. Ev sahibi ekip, bir yandan da Alman takımının savunmasının arkasında oluşacak boşlukları kolladı.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın Führich ve Deniz Undav'ın şutlarında yaptığı güzel kurtarışlarla Galatasaray galibiyete biraz daha yaklaştı. Undav'ın yakın mesafeden şutu üst direğe çarpıp Führich de dönen topu köşeye gönderince maç yeniden heyecan kazanacak gibi oldu. Ancak Undav, şutu sırasında ofsayttaydı ve 2-1'lik gol geçersiz sayıldı.

Ramon Hendriks, maçın son bölümünde sert müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Stuttgart'ın aleyhine işleyen dakikalar tükenirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet daha alacağına dair inancı arttı. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi sonunda bu galibiyete ulaştı.

Galatasaray, Milyarlar Ligi'nde 14. sıraya yükseldi. Avrupa macerası 24 Kasım'da, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'ya karşı İstanbul'da oynanacak maçla devam edecek.