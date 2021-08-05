Galatasaray - St. Johnstone maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılar, İskoç temsilcisi ile karşı karşıya geliyor.

PSV Eindhoven'a 5-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayamayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek. Karşılaşma Spor Smart'tan ekranlara gelecek.

Muhtemel 11'ler

Kritik maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Aytaç, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed.

St. Johnstone: Clark, Kerr, McCart, Gordon, Rooney, Craig, Davidson, Devine, Wotherspoon, Kane, Hendry.

Fatih Terim'in Galatasaray ile Avrupa'daki 84. maçı

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. kez sahaya ayak basacak.

Aslan, daha önce oynanan 83 maçta 32 galibiyet 17 beraberlik alırken, 34 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde 112 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.