Galatasaray sezonu sahasında açamayacak
2020/2021 sezonunda iç sahada beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray, rakipler kadar bozuk zeminle de mücadele etmek zorunda kalmıştı. Sarı - kırmızılılar sezonun sona ermesiyle birlikte zemin düzeltme çalışmalarına başladı.
Yeşil çimin tamamen kaldırıldığı Türk Telekom Arena'da drenaj sistemi yenilenecek ve ardından çimleri yerleştirme aşamasına geçilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde üç ön eleme oynayacak olan Galatasaray, zemin çalışmalarından dolayı sezon başında stadyumunu kullanamayacak.
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Hürriyet'te yer alan habere göre, stadyum zemini kullanılabilir hale gelene kadar Galatasaray maçlarını Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
Zemin yüzünden Belhanda gönderildi
Galatasaray saha zemini nedeniyle sadece puan değil bir de oyuncusunu kaybetti. Younes Belhanda bir maçın ardından saha zemininin bozukluğuna dikkat çekerken yöneticileri eleştirmişti.
Sarı - kırmızılı yönetim bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini feshetmişti.
Galatasaray, 2020/2021 sezonunda evinde oynadığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet alırken, altı beraberlik ve iki de mağlubiyet aldı. Sarı - kırmızılılar bu karşılaşmalarda 45 gol atarken kalesine ise 17 gol görmüştü.