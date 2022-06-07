Galatasaray sezon incelemesi: Yeni proje, hayal kırıklığı ile kısa sürede sona erdi

Geçtiğimiz sezon teknik direktörünü değiştiren Galatasaray, yeni sezona ise yeni yönetimle girecek.

Sezona her zamanki gibi şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kaotik bir sezonu geride bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in vurguladığı 'yeniden yapılanma' projesini tamamlayamadı ve Avrupa'daki kısmî başarı, sezonun tek olumlu yanı oldu.

Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda Barcelona'ya elendi.

Galatasaray adına sezonun kırılma anı 10 Ocak tarihiydi. İç sahada 1-0 kaybedilen Giresunspor maçından sonra kulüp başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'i görevden aldı. Sezonu Domenec Torrent ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, yine umduğunu bulamadı.

Sezonun oyuncusu:

AA

Galatasaray, kötü bir sezon geçirmiş olabilir. Fakat Kerem Aktürkoğlu içi aynısını söylemek zor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon takımın vazgeçilmezi olmaya başladı.

Gollerin ardından Harry Potter sevinci yapan 'büyücü', şimdiden birçok Avrupa kulübünü peşine takmış durumda.

Süper Lig'de 37 maçta forma giyen Kerem, 10 gol atıp dokuz asist yaparak takımına büyük katkıda bulundu.

Yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda ise toplamda 51 maça çıkıp, 13 gol kaydetti.

Sezonun golü:

Galatasaray'ın bu sezon attığı en güzel golde de Kerem Aktürkoğlu'nun imzası var.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Kerem, sağ ayağıyla uzak köşeye harika bir vuruş yapmış ve topu doksana göndermişti.

AA

Sezonun performansı:

Galatasaray geçen sezon Avrupa'daki performansını lige bir türlü yansıtamadı. UEFA Avrupa Ligi grubunundan lider çıkan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Barcelona ile eşleşti ve sert bir kayaya çarptı.

Fakat Camp Nou'daki Galatasaray, tıpkı Fatih Terim döneminde olduğu gibi harika bir takım savunması ile beraberliği aldı.

0-0 biten karşılaşmaya kaleci Inaki Pena'nın performansı damga vurdu.

Dört tane net gol pozisyonunu kurtaran İspanyol kaleci, Galatasaray adına sezonun en iyi bireysel performansını sergiledi.

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Sezonun hayal kırıklığı:

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak elbette çok zordu. Ligde ise Trabzonspor rakipsizdi. Fakat Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarına en azından bir hediye verebilirdi. Ama olmadı.

Sarı-kırmızılılar, daha 5. tur mücadelesinde 1. Lig ekibi Denizlispor'a İstanbul'da penaltılarla elenerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı

Sonuç:

Galatasaray'da geçen sezonun büyük bir başarısızlık ile tamamlandığı bir gerçek. Taraftarlar, unutmak isteyecekleri bir sezonu geride bıraktılar ve şimdi yeniden umutlanmak için sebep arıyorlar.

Kulüp, şimdi 11 Haziran'da yapılacak seçimi bekliyor. Başkan adayları, Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu.

Yeni başkan kim olursa olsun Galatasaray, yeni sezonda kadrosuna orta saha takviyesi yapmalı. Zira mevcut oyuncular ile geçen sezon bu iş yürümedi.

Kulüp, muhtemelen Kerem Aktürkoğlu'nu elinde tutacak ve hücum hattını onun etrafında şekillendirecek.

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